Коронавирус 3 июня: нужна ли тотальная вакцинация и побочные эффекты от инъекции против COVID-19

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 6 504 639 человек. Погибли 384 395 инфицированных, вылечились – 3 076 835.

Мишустин сообщил, что на реализацию национального плана восстановления экономики потребуется 5 трлн рублей. Председатель правительства доложил главе государства, что общенациональный план содержит около 500 конкретных мероприятий, на выполнение действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, потребует порядка 5 трлн руб. в течение почти двух лет. Основная цель плана — преодолеть спад экономики, вызванный коронавирусом, и выйти на устойчивые темпы роста ВВП, что позволит стабильно наращивать реальные доходы граждан. По словам премьера, эта задача будет решаться за счет усиления инвестиционной активности, использования цифровых технологий, повышения уровня образования, быстрого строительства качественного жилья. План предполагает три этапа реализации. «На третьем, завершающем, этапе – это третий-четвёртый кварталы 2021 года – мы рассчитываем выйти на траекторию устойчивого долгосрочного экономического роста, при этом мы сократим уровень бедности и увеличим количество граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума. Сделаем также всё возможное, чтобы численность занятых в малом и среднем бизнесе достигла докризисного уровня», – пообещал Мишустин.

Британский журналист Джек Соммерс рассказал о побочном эффекте после вакцины от COVID-19: паранойя. Мужчина испытал её на себе. Джек описал свои ощущения после того, как испытал вакцину от коронавируса. Он стал участником первого этапа испытаний около месяца назад. По его словам, сама инъекция – единственная полученная им доза – была безболезненной. Ему дали термометр и попросили записывать симптомы в онлайн-дневник. «Худшим побочным эффектом оказалась паранойя», — отметил журналист. Как он сообщил в онлайн-дневнике, у него «повышенная температура и чихание», однако температура в действительности была совершенно нормальной – 36,5 градуса. Журналист признает, что мог придумать себе эти симптомы.

В институте Минобороны рассказали об успешном испытании вакцины от коронавируса. Доклинические испытания уже завершены, к концу июля будут закончены остальные исследования. Сыворотку испытывали на обезьянах и хомяках.

Бывший главный санитарный врач России Онищенко не видит необходимости, в тотальной вакцинации от коронавируса. «Вакцина понадобится, прежде всего, пожилым людям, которые входят в группу риска, а также группе по профессиональному признаку», – сказал депутат Госдумы. В группу по профессиональному признаку, в частности, входят медики и работники торговли, которым «сложно избежать общения с заболевшими».







Министр экономики Краснодарского края Александр Руппель рассказал о том, как в период пандемии коронавируса жители региона могут получить отсрочку в погашении банковского займа.







В последнее время всякие сложности в отношениях между крупными странами – весьма распространённое явление.







Март 2020 года застал донские ВУЗы врасплох. Как и всю систему образования. Пандемия, как оказалось, относится к таким вещам, к которым нереально заранее подготовиться на все сто. Будь ты хоть министр образования, хоть ректор или преподаватель. Не оказались готовы к дистанционной учебе и мы, студенты.





