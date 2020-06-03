Меркель опасается Путина, Трампа и собак​

Аргументы Недели → В мире 13+

3 июня 2020, 08:17 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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В последнее время всякие сложности в отношениях между крупными странами – весьма распространённое явление.

Мир действительно изменился. Ещё в 2019 году всем казалось, что не может быть никакого раскола в тех же Соединённых Штатах, а уж о коронавирусе или о готовящейся Третьей Мировой никто и вовсе не помышлял. Предметами глобального обсуждения были в основном только три страны – Украина, Иран и Сирия. Поднимались и проблемы с массовым наплывом мигрантов. Но с наступлением 2020 года всё кардинально изменилось. Коронавирусная ситуация успела разрушить казалось бы «вечное единение» Евросоюза. Впрочем, все государства мира оказались в крайне непростом положении.



В конце июня этого года Дональд Трамп планирует провести крупнейший саммит государств под названием G7. Мероприятие пройдёт в Вашингтоне, главной столице Штатов. Но канцлер ФРГ Ангела Меркель отвергла приглашение американского лидера. По словам, пресс-секретаря Германии Штеффена Зайберта, Меркель благодарит Трампа за приглашение, но не сможет явиться на саммит ввиду всё ещё нестабильной ситуации с пандемией в мире. Однако причины здесь гораздо более глубокие. Ведь Трамп и Меркель едва не рассорились полностью из-за вопросов о «Северном Потоке-2», на который были наложены американские санкции, а также из-за ситуации с Поднебесной. Напомним, что лидер Соединённых Штатов публично обвинял правительство Китая в создании коронавирусного оружия. Его позиции придерживаются и многие политики, включая учёных и военных деятелей.

Но 31 мая Трамп официально объявил, что никакого саммита G7 в конце июня не состоится. Ведь ситуация в Америке сейчас очень тяжёлая и без всяких коронавирусов. Больше десяти городов охвачены огнём массовых мятежей. Саммит был перенесён на осенний период, причём точная дата так и не была названа. Меркель же в своей позиции непреклонна. Её отношения с Трампом всегда были немного натянутыми, возможно из-за того, что сам американский лидер не раз позволял себе высокомерные тона. Нередко в адрес президента США звучала критика, что он ведёт себя, как будто ему должен весь мир.

Однако не стоит уповать и на благостное мнение Меркель по поводу Владимира Путина, которого в свою очередь Трамп зовёт на G7. Несколько лет назад, по словам мужа канцлера, Путин посмеялся над Ангелой, охваченной ужасом при виде собаки. Сама канцлер с детства опасается собак и шарахается от них, как от чужеродной формы жизни. Помимо инцидента, были и другие сложности, связанные с общими обвинениями России в развязывании войн, в особенности на территории Украины. Ведь Меркель охотно поддержала санкции США из-за вопросов приобретения Крыма.