Учеба врасплох. Или как от сессии до сессии учились мы невесело

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2020, 19:48 [ «Аргументы Недели», Татьяна ЖУКОВА ]

фото: соцсети

Март 2020 года застал донские ВУЗы врасплох. Как и всю систему образования. Пандемия, как оказалось, относится к таким вещам, к которым нереально заранее подготовиться на все сто. Будь ты хоть министр образования, хоть ректор или преподаватель. Не оказались готовы к дистанционной учебе и мы, студенты.

И так как мне, с высоты моего первого курса, негоже делать какие-то глобальные выводы, то я просто постараюсь с помощью своих друзей разобраться, что же такое была для нас, свалившаяся на наши головы дистанционка.

СОЦОПРОС

Начну с соцопроса, который был проведен среди донских студентов.

Согласно ему, 10% приветствовали переход на дистанционное обучение:

- Мне нравилось учиться дистанционно. Не терялся коннект с преподавателем, и можно было спокойно пить кофе (и не только, – прим автора) на лекции, - выразил мнение меньшинства студент 1 курса ИФЖиМКК Мирослав Тодоров.

Негативно отнеслись к получению образования на расстоянии в два раза больше студентов:

- Чувствовала себя взаперти, хотелось ходить в университет, слушать живую речь преподавателей, общаться с друзьями, жить полноценной студенческой жизнью, - обозначила позицию 20 % опрошенных студентка факультета математики и механики Елена Игнатенко.

Однако самое интересное, что подавляющее большинство, судя по всему, так и не поняли толком, что такое для них было образование на дистанции. Иначе как объяснить, что 70 % опрошенных не смогли дать свою однозначную оценку?

И мне кажется, это показатель. Подтверждение того, что мы запутались сами в себе. Точно также, как в начале эпидемии, нас путали правилами поведения. Помните, носить маски или не носить? Сидеть взаперти или все-таки выходить на улицу для занятий спортом, чтоб укреплять здоровье?

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Дистанционное обучение обозначилось у нас больше двух десятилетий назад. В конце прошлого века, а точнее, 30 мая 1997 года. В тот день появился приказ Минобразования № 1050, позволяющий обучать всех и вся дистанционно. Справедливости ради стоит сказать, что еще до этого приказа дистанционку применяли в тех же 90-х Международная ассоциация «Знание» и Современная гуманитарная академия. Но то были, скорее, эксперименты. Наверное, они и послужили поводом для официального разрешения Минобра.

Так или иначе, спустя более 20 лет появилось множество площадок для получения знаний на дистанции. На сайте Минпросвещения только для общеобразовательных школ опубликован список аж 20 платформ.

WHATSAPP ПРОТИВ МИНПРОСА

Вот только далеко не во всех вузах, по крайней мере в нашей области, посчитали необходимым воспользоваться ими.

ДГТУ: Студентка 1 курса института сферы обслуживания и предпринимательства филиала ДГТУ в Шахтах Маргарита Черанёва рассказала, что всё обучение проходило у них, в whatsapp. В приложение ребятам отправляли задания, а объясняли решения в голосовых сообщениях. Студентка пыталась объяснить преподавателям, что в Skype или Zoom учиться удобнее и надежнее. И что так делают во всех цивилизованных вузах. В ответ – тишина.

ВГУЮ: Студентка филиала Всероссийского государственного университета юстиции Александра Васечкина поделилась:

- Мы работали на платформе Moodle, у этой платформы сплошные минусы. Интернет часто вылетал. Больше половины материала я просто-напросто не получала. Еще хуже было с обратной связью. Были такие моменты, когда мы писали тесты на платформе, а у меня они вылетали, и в итоге из-за этого я не смогла написать несколько работ.

Точную причину, почему в некоторых ВУЗах не захотели использовать оптимальные варианты для работы на дистанции, сложно назвать. Но не исключаю, что главная из них – отсутствие элементарной компьютерной грамотности у преподавателей некоторых учебных заведений. Особенно, в так называемых, филиалах. И отсюда их стремление использовать банальный WhatsApp.

Ну, да ладно. Все же таких вузов, слава богу, было меньшинство.

Подавляющее же большинство не стали изобретать велосипеды и во всяком случае в Ростовской области воспользовались оптимальным вариантом для обучения на дистанции, который предложил Южный федеральный университет. А использовал ЮФУ платформу Microsoft teams. Она - часть пакета Office 365 и распространяется по корпоративной подписке. Этот сервис «дружит» со Skype, поэтому на нем удобно проводить видео-конференции. В марте 2019 года на платформе были представлены обновления, которые сделали функционал еще удобнее. Преимущество платформы – доступность. Студенты и преподаватели не обязаны тратить деньги на покупку. Достаточно зарегистрироваться в базе данных. Все!

- Мне нравится платформа, на которой мы работали. Пары проходили максимально близко к очному формату, - этот комментарий студентки 1 курса Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Дарьи Чумаченко, пожалуй, самый типичный в оценке Microsoft teams и обучению на дистанции в ЮФУ в целом.

СЕССИЯ

Так что же это такое была для нас, свалившаяся на наши головы дистанционка? Имею ввиду, именно обучение. Потому что, нам ведь пришлось пережить еще и онлайн-сессию. Но все же разговор о сессии – отдельная тема. Хотя любые экзамены – это, конечно, часть обучения.

Вне всякого сомнения, дистанционное обучение подарило нам много чего полезного и интересного. И даже забавного - все мы будем вспоминать, как хохотали, когда во время занятий на экранах компьютеров мелькали домашние животные и чьи-то родители или друзья. Да, у нас появился новый опыт, который многому научил. За это время обучения на дистанции мы написали немало докладов, поучаствовали в конференциях, прослушали большое количество лекции.

И все же… С высоты моего первого курса, я абсолютно убеждена, что нам пора перестать так много говорить, как мы делаем это сейчас, о дистанционке. А сейчас, и это факт, о дистанционном образовании говорится и пишется все больше и больше. Причем, по нарастающей. Что в СМИ, что в научных кругах. Знаю, кто-то уже собирается и дипломы на эту тему защищать. И диссертации писать. И уж совсем мне непонятна позиция тех, кто называет дистанционку – обучением будущего.

Не кажется ли вам, что это была просто-напросто учеба врасплох. Время, когда от сессии до сессии нам жилось отнюдь не весело. Не более того. Что полноценным образованием все то, что с нами происходило, никак назвать нельзя. И что нам пора прекратить смаковать дистанционку, анализировать ее, восхищаться и идеализировать. Пора начинать думать, как из нее выбираться. Безболезненно. Для каждого из нас и для всей нашей системы образования в целом. А я просто уверена, что выход из нее будет совсем непростым.

Вот на эту тему сейчас бы и увидеть статьи! Или хотя бы, особенно, для нас младшекурсников, просто рекомендации. Полный и бесповоротный выход из дистанционки, он, как и выход из пандемии, обязан состояться. И к этому выходу реально необходимо готовиться. В дистанционку мы входили по-разному. Надеюсь, выходить из нее будем одинаково.

И уж совсем мне непонятна позиция тех, кто называет дистанционку – обучением будущего