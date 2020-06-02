Население Рязанской области: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года

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2 июня 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов в разрезе Рязанской области до 2024 года. Область по численности населения занимает 45 место среди регионов РФ.

Экспертное резюме:

Прогнозируется дальнейшее ежегодное сокращение численности населения региона. Темпы сокращения ежегодно будут увеличиваться с 7 тыс.чел. в 2020 г. до 8 тыс. чел. в 2024 г.

Основная причина сокращения численности населения региона – отрицательный естественный прирост, который будет нарастать ежегодно с 7,6 тыс. чел в 2020 г. до 8,6 тыс. чел. в 2024 г. В регионе неблагоприятная экологическая ситуация, пятый по зараженности радиацией регион РФ в результате чернобыльской аварии на АЭС.

Сдерживающим фактором в сокращении численности населения будет положительный прирост от международной и внешней миграции по причине плодородных почв, близости к московскому региону и среднему уровню дохода в регионе (48 место в РФ). Но суммарный миграционный поток не будет превышать 600 чел. в год.

Регион занимает 13 место по разнице численности женщин и мужчин. В прогнозе гендерная разница сократится за счет роста продолжительности жизни мужчин.Несмотря на сокращение численности населения региона, уменьшение численности населения трудоспособного возраста не произойдет из-за повышения пенсионного возраста и притока в регион более молодого населения. К 2024 году его доля увеличится на 2% и будет больше на 2 тыс. чел.

Прогнозируется, что из Рязанской области будет выбывать меньше жителей, чем прибывать. Положительный прирост будет составлять 300-400 чел. в год.

Основные причины выбытия – переезд в регионы с более высоким уровня доходов (Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург).

87% выбывающих из региона остаются в ЦФО. 3,3% выбывают в ПФО, 3,3% - в СЗФО, далее следуют - ЮФО и УФО - 2,6% и 1% соответственно.

Основные регионы выбытия – это близлежайшие регионы ЦФО (Тульская, Тамбовская области и др.), теплые регионы ЮФО (Краснодарский край и др.), регионы с высоким доходом - Москва и Московская область. Будет нарастать выбытие в регионы с более высоким доходом – Москву и Московской область.

Рязанская область привлекательна не только для граждан бывших советских республик, но и для российских жителей ряда соседних регионов ЦФО.

Основная причина прибытия – более высокий уровень доходов населения в регионе по сравнению с другими регионами ЦФО. По данным прогноза Минэкономразвития, в регионе прогнозируется более высокий рост инвестиций в основной капитал по сравнению с другими регионами ЦФО.

Основные регионы, откуда прибывают в регион: высок обратный миграционный поток из регионов-выбытия - Москвы и Московской области, Тамбовской, Тульской и других областей. Возвращается как молодежь, которая получила высшее образование, так люди среднего возраста, уехавшие на заработки в эти регионы. Также в регион приезжают из других, в основном близлежащих, регионов ЦФО с более низким уровнем доходов –Владимирской и других областей. Регион привлекателен для жителей северных регионов РФ – Мурманской области и других.

В прогнозе межрегиональная миграция будет нарастать с регионами, имеющими более высокий доход. Чем выше поток выбытия из Рязанской области в регион РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Воронежская область и др.), тем выше и поток прибытия из данного региона.

Экспертная оценка и прогноз демографической ситуации в Калужской области



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