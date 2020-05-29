Население Калужской области: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года

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29 мая 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

Соцсети

Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов в разрезе Калужской области до 2024 года. Область по численности населения занимает 52 место среди регионов РФ.

Экспертное резюме:



Калужская область по численности населения занимает 52 место среди регионов РФ.Прогнозируется дальнейшее ежегодное сокращение численности населения региона. Темпы сокращения будут увеличиваться с 5 тыс. чел. в 2020 г. до 7 тыс. чел. в 2024 г.

Основная причина сокращения численности населения региона – отрицательный естественный прирост, который будет нарастать ежегодно с 5,8 тыс. чел в 2020 г. до 7 тыс. чел. в 2024 г. В регионе неблагоприятная экологическая ситуация, второй по зараженности радиацией регион РФ в результате чернобыльской аварии на АЭС.

Сдерживающим фактором в сокращении численности населения будет положительный прирост от международной миграции. Основной приток в регион наблюдался из соседней Украины и Таджикистана, а также Узбекистана и Армении. Миграция из Украины будет сокращаться быстрыми темпами, будет уменьшаться и поток из других стран, но до 2024 г. сохраниться положительный прирост от внешней миграции.

Регион занимает 37 место по разнице численности женщин и мужчин. К 2024 г. разница сократиться из-за роста продолжительности жизни мужчин и сокращению их выбытия из регионаНесмотря на сокращение численности населения региона, падение численности населения трудоспособного возраста не произойдет из-за повышения пенсионного возраста. К 2024 году его доля увеличится на 2% и будет больше на 5 тыс. чел.

Прогнозируется, что из Калужской области будет выбывать больше жителей, чем прибывать.



Отрицательный внутренний миграционный прирост ежегодно будет сокращаться с 1,1 тыс. чел. В 2020 г. до 200 чел в 2024 г. По данным прогноза Минэкономразвития, в регионе прогнозируется наиболее высокий рост инвестиций в основной капитал в ЦФО, и регион станет лидером роста промышленного производства в ЦФО.



Основная причина выбытия населения – переезд в регионы с более высоким уровне дохода населения.



85% выбывающих из региона остаются в ЦФО. 4% выбывают в СЗФО, 4% - в ЮФО, далее следуют - ПФО и СКФО – 3% и 1,4% соответственно.



Основные регионы выбытия – это близлежайшие регионы ЦФО (Тульская, Брянская, Смоленская области и др.), теплые регионы ЮФО (Краснодарский край и др.), а также регионы с высоким доходом - Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Будет нарастать выбытие в регионы с более высоким доходом.



Калужская область привлекательна не только для граждан бывших советских республик, но и для российских жителей ряда соседних регионов.



Основные регионы, откуда прибывают в регион: высок обратный миграционный поток из регионов-выбытия - Москвы и Московской области, г.Санкт-Петербург, Тульской и других областей. Возвращается как молодежь, которая получила высшее образование, так люди среднего возраста, уехавшие на заработки в эти регионы. Также в регион приезжают из других, в основном близлежащих, регионов ЦФО с более низким уровнем доходов –из Тульской, Брянской, Смоленской и других областей.



В прогнозе межрегиональная миграция будет нарастать с регионами, имеющими более высокий доход. Чем выше поток выбытия из Калужской области в регион РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург и др.), тем выше и поток прибытия из данного региона.





Экспертная оценка и прогноз демографической ситуации в Воронежской области.



Как изменяется демографическая ситуация в целом по России можно прочитать по ссылке.