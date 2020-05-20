Исследование населения РФ: численность, гендерная и возрастная структура, межрегиональная миграция

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20 мая 2020, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]

Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов в разрезе всех регионов РФ до 2024 г.

Экспертное резюме:

Численность населения РФ будет в перспективе до 2024 года ежегодно сокращаться. Наша оценка сопоставима со средним вариантом прогноза, который делает Росстат, и с прогнозом ООН Medium fertility variant. К 2024 году прогнозируется сокращение численности населения до 145 млн. чел. (базовый сценарий). По пессимистическому сценарию население страны может уменьшиться до 139 млн. чел. После 2019 года, тенденция убыли населения России возобновилась, скорее всего, она будет устойчива и долговременна.

РФ будет в перспективе до 2024 года ежегодно сокращаться. Наша оценка сопоставима со средним вариантом прогноза, который делает Росстат, и с прогнозом ООН Medium fertility variant. К 2024 году прогнозируется сокращение численности населения до 145 млн. чел. (базовый сценарий). По пессимистическому сценарию население страны может уменьшиться до 139 млн. чел. После 2019 года, тенденция убыли населения России возобновилась, скорее всего, она будет устойчива и долговременна. Особое внимание в перспективных расчетах уделяется изменению в рождаемости, поскольку именно они в среднесрочной перспективе оказывают наиболее существенное влияние на численность, структуру и рост населения. Представленный сценарий предусматривает коэффициент суммарной рождаемости в России к 2030 году 1,70-1,72 рождения на одну женщину (что чуть выше нынешнего уровня – 1,69). Пессимистический прогноз – 1,38.

В прогнозе до 2024 г. естественная прибыль населения сохранится только в СКФО, в остальных округах будет фиксироваться естественная убыль населения. Интенсивность сокращения населения ежегодно будут нарастать с 0,1% в 2020 г. до 0,3% в 2024 г. Естественная прибыль населения сохранится в следующих регионах РФ: СКФО – Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика; УФО - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ; СФО - Республика Алтай, Республика Тыва; ДФО - Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия).

Для современной России чрезвычайно актуальной является проблема международной миграции. Это связано с дефицитом рабочей силы и процессом депопуляции в стране. За последний год численность прибывших мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья уменьшилась, а число россиян, покинувших пределы страны, наоборот, увеличилось. Основной приток мигрантов прогнозируется из Казахстана и Таджикистана, а также Армении, Киргизии и Азербайджана. Приезжих мигрантов с Украины будет значительно меньше. Сокращаться миграция будет постепенно, так в 2020 году миграционный прирост от внешних мигрантов может составить чуть более 150 тыс. чел., к 2024 году он сократиться до 126 тыс. чел.

Это связано с дефицитом рабочей силы и процессом депопуляции в стране. За последний год численность прибывших мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья уменьшилась, а число россиян, покинувших пределы страны, наоборот, увеличилось. Основной приток мигрантов прогнозируется из Казахстана и Таджикистана, а также Армении, Киргизии и Азербайджана. Приезжих мигрантов с Украины будет значительно меньше. Сокращаться миграция будет постепенно, так в 2020 году миграционный прирост от внешних мигрантов может составить чуть более 150 тыс. чел., к 2024 году он сократиться до 126 тыс. чел. Внутренняя миграция в РФ влияет на демографическую ситуацию в отдельных регионах: в одних наблюдается увеличение населения, в других – сокращение. В положительном балансе от внутренней миграции (межрегиональной) находятся СЗФО, ЦФО, ЮФО. Причем только для центральной России (ЦФО) миграционный прирост будет увеличиваться с 128 тыс. чел. в 2018 г. до 134 тыс. чел. в 2024 г., что связано с дефицитом рабочей силы в большинстве растущих отраслей экономики, таких как сфера услуг, промышленное производство, строительство, транспорт.

Миграционный прирост от внутренней миграции по СЗФО к 2024 году не изменится, но будет высокий и составлять 39 тыс. чел. в год. Это станет возможным благодаря комплексному развитию всех сфер регионального хозяйства, активной реализации транспортно-транзитных функций региона, развитие сервисных секторов. Высокие темпы роста экономики округа будут обеспечиваться за счет развития кластеров, модернизации производства в традиционных отраслях округа, встраивания регионов округа в интеграционные процессы ЕС и стран Балтийского макрорегиона. По ЮФО миграционный прирост сократится с 29 тыс. чел. в 2018 году до 19 тыс. чел. в 2024 году. Небольшой спад в ЮФО произойдет после завершения ряда крупных проектов, связанных с проведением зимних Олимпийских игр в г.Сочи и чемпионата мира по футболу.





Точками притяжения внутреннего миграционного потока станут центральные регионы - Москва и Московская область, Белгородская, Тульская и Ярославская области; регионы северо-запада страны - Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская область; южные регионы - Краснодарский край, Республика Крым и Севастополь, Республика Адыгея; регионы Поволжья – Республика Татарстан; регионы Урала - Тюменская область; регионы Сибири - Новосибирская область.

- Москва и Московская область, Белгородская, Тульская и Ярославская области; регионы северо-запада страны - Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская область; южные регионы - Краснодарский край, Республика Крым и Севастополь, Республика Адыгея; регионы Поволжья – Республика Татарстан; регионы Урала - Тюменская область; регионы Сибири - Новосибирская область. Массовый отток населения из относительно слаборазвитых регионов ведет к дальнейшему обострению в них социально-экономических проблем и расширению депрессивных территорий. Самый массовый отток населения будет характерен для Поволжья, чуть меньше - из Сибири. Северный Кавказ также будет являться поставщиком человеческого капитала в другие регионы. Более 5-ти миллионов россиян ежегодно будут менять прописку. Покидая депрессивные регионы, люди будут ехать в столицы за заработком и на юг — за теплом. Наибольшее количество внутренних мигрантов будет выезжать из северных регионов страны европейской части страны – Республики Коми, Архангельской области, Мурманской области; из центральных регионов страны – Тамбовской области; из ряда южных регионов – Астраханской и Волгоградской областей; из регионов Северо-Кавказского округа – Республики Дагестан; из регионов Поволжья – Республики Башкортостан, Оренбургской области, Пермского края, Саратовской области; из регионов Урала – Курганской области; из регионов Сибири – Алтайского края, Омской области, Иркутской области; из регионов Дальнего Востока – Забайкальского края.























Итоги:

За 10 лет темпы внутренней миграции в России удвоились: если в 2008 году сменили место жительства более 2-х миллиона человек, то в 2019-ом — уже почти 5-ть миллионов. По статистике, более половина переселенцев перемещаются внутри своего региона, преимущественно из сельских поселений в городские. Остальные меняют жизнь более кардинально, перебираясь в другие регионы.

Существует три причины миграции: экономические, политические и религиозно-культурные. Основной причиной для внутренней миграции в подавляющем большинстве случаев является экономика. По статистике, россияне уезжают работать в другие регионы не из-за того, что мало платят, а из-за того, что не платят вообще и в регионе трудно найти какую-то работу. Кроме центральных регионов мигранты активно будут ехать в северные окраины России — работать в сфере добычи полезных ископаемых вахтовым методом, а также в Ханты-Мансийский и в Ямало-Ненецкий округа.

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в долгосрочной перспективе будет ежегодно снижаться во всех федеральных округах. К 2024 году наибольшее число бедных будет концентрироваться в ДФО, по данным прогнозов Минэкономразвития РФ.

Минимальный уровень безработицы к 2024 году прогнозируется в ЦФО, наибольший, несмотря на ежегодное снижение, - в СКФО. Небольшой рост зарегистрированной безработицы к концу прогнозного периода прогнозируется в Белгородской области, Ханты-Мансийском АО, наиболее значительный – в Ненецком АО и Красноярском крае. Высокий уровень зарегистрированной безработицы в 2024 году будет наблюдаться в Республике Тыва, где, несмотря на некоторое улучшение ситуации, останется острой проблема занятости.

Негативные тенденции на рынке труда автономных округов связаны со спецификой их экономического развития в долгосрочной перспективе. Самый низкий уровень безработицы в 2024 году прогнозируется в Московской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской областях, Ямало-Ненецком АО, г. Санкт-Петербурге.

Чаще всего россияне меняют место жительство в возрасте 17-21 года, во время поступления в ВУЗ. Так, в среднем по стране уровень миграции составляет 300 человек на 10 тысяч населения, то для молодежи этот показатель в три раза выше — больше 1000 на 10 тысяч. Будущие студенты будут переезжать не только в большие города, но и в университетские центры, которые сосредоточены большей частью в городах-миллионниках. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга абитуриентов будут привлекать Томск, Воронеж, Новосибирск, Волгоград, Краснодар и Нижний Новгород, Казань и ряд других городов. Уезжать на учебу будет молодежь с Чукотки, из Камчатского края, Мурманской и Сахалинской областей, Еврейской АО, а также республик Тыва и Алтай, где нет крупных университетских центров. Прогнозируется, что будет нарастать поток молодежи в столичные регионы, в том числе из-за более качественного образования.

Продолжится тренд по выбытию активной части трудоспособного населения в города, что в свою очередь приведет к дальнейшему социально-экономическому застою, деградации и депопуляции сельских территорий. Схожие процессы депопуляции и деградации социально-экономической инфраструктуры будут наблюдаться и в малых городах.

Приток активного населения из других регионов выгоден для принимающей стороны, особенно учитывая тенденцию сокращения числа трудоспособного населения. Оно к 2024 году увеличится на 2,2% из-за постепенного повышения пенсионного возраста в России. Наибольший прирост населения трудоспособного возраста будет наблюдаться в регионах-акцепторах населения: Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край и Севастополь, Калининградская область, Тюменская область и др.) и в регионах с высокой рождаемостью (Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Тыва, Республика Алтай и др.

А вот в регионах-донорах трудоспособного населения будет обостряться ситуация с кадрами, усугублять и экономическая ситуация. Из данных регионов будет происходить так называемая «утечка мозгов» - выбытие высококвалифицированных кадров. Исследования проведенные консалтинговыми компаниями, показали, что у трети мигрантов есть высшее образование, почти у половины — среднее специальное. Только у 10% мигрантов рабочий стаж меньше года. Большинство уезжающих на заработки в другой регион — это квалифицированные специалисты. К 2024 году дефицит трудоспособного населения наиболее возможен в регионах с высоким оттоком населения: Курганская область, Республика Коми, Архангельская область, Республика Калмыкия, Пензенская область, Ульяновская область, Омская область, Еврейская АО, Магаданская область; в центральных регионах страны, где проживает более возрастное поколение: Костромская область, Орловская область, Тамбовская область, Тверская область.