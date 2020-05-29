Население Воронежской области: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года

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29 мая 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

Соцсети

Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов в разрезе Воронежской области до 2024 года. Область по численности населения занимает 22 место среди регионов РФ.



Экспертное резюме:



Прогнозируется дальнейшее ежегодное сокращение численности населения региона. Темпы сокращения ежегодно будут увеличиваться с 5 тыс. чел. в 2020 г. до 8,5 тыс. чел. в 2024 г.





Основная причина сокращения численности населения региона – отрицательный естественный прирост , который будет нарастать ежегодно с 14,4 тыс. чел в 2020 г. до 16,6 тыс. чел. в 2024 г.





Сдерживающим фактором в сокращении численности населения будет положительный прирост от международной миграции . Выше миграционный прирост только в Москве и области, Санкт-Петербурге (4 место среди регионов РФ).





Внешний миграционный прирост в перспективе будет снижаться за счет граждан Украины, но останется высоким из-за достаточно высокого уровня доходов в регионе (22 место среди регионов РФ). Наибольшее количество внешних мигрантов будет прибывать из Казахстана, Таджикистана и Украины.





Регион занимает 23 место по разнице численности женщин и мужчин: женщин больше на 8%. В перспективе разница сократится из-за роста продолжительности жизни мужчин.





Несмотря на сокращение численности населения региона, падение численности населения трудоспособного возраста не произойдет из-за повышения пенсионного возраста. К 2024 году его доля увеличится на 2,3% и будет больше на 35 тыс. чел.







Прогнозируется, что из Воронежской области будет выбывать меньше жителей, чем прибывать.



Прибытие в регион будет ежегодно увеличиваться, поэтому положительный прирост будет нарастать с 700 чел в 2020 г. и до 900 чел. в 2024 г.



Основная причина населения в регион – высокий уровень доходов населения в регионе. По данным прогноза Минэкономразвития, в регионе прогнозируется средние темпы роста промышленного производства и средние темпы роста инвестиций в основной капитал (на уровне средних показателей ЦФО).



80% выбывающих из региона остаются в ЦФО. 6% выбывают в ЮФО, 5% - в СЗФО, далее следуют - ПФО и УФО - 2,8% и 1,7% соответственно.











Воронежская область привлекательна как для граждан бывших советских республик, так и для российских жителей соседних регионов.



Прогнозируется, что прибытие в регион будет ежегодно увеличиваться, поэтому положительный прирост будет нарастать с 700 чел в 2020 г. и до 900 чел. в 2024 г.



Основная причина прибытия жителей в регион – высокий уровень доходов населения в регионе. По данным прогноза Минэкономразвития, в регионе прогнозируется наиболее высокие темпы роста ВРП среди регионов ЦФО в перспективе до 2024 г.



Основные регионы, откуда прибывают в регион: высок обратный миграционный поток из регионов-выбытия - Москвы и Московской области, Липецкой и Белгородской области. Возвращается как молодежь, которая получила высшее образование, так люди среднего возраста, уехавшие на заработки в эти регионы. Также в регион приезжают из других, в основном близлежащих, регионов ЦФО с более низким уровнем доходов – Тамбовская область и других.



В прогнозе межрегиональная миграция будет нарастать с регионами, имеющими более высокий доход. Чем выше поток выбытия из Воронежской области в регион РФ (Москва, Московская область, Липецкая, Белгородская области и др.), тем выше и поток прибытия из данного региона.





Экспертная оценка и прогноз демографической ситуации в Ивановской области.



Как изменяется демографическая ситуация в целом по России можно прочитать по ссылке.







Основные регионы выбытия – это близлежайшие регионы ЦФО (Липецкая, Белгородские области и др.), теплые регионы ЮФО (Краснодарский край и др.), регионы с высоким доходом - Москва и Московская область. Будет нарастать выбытие в регионы с более высоким доходом.Воронежская область привлекательна как для граждан бывших советских республик, так и для российских жителей соседних регионов.Основная причина прибытия жителей в регион – высокий уровень доходов населения в регионе. По данным прогноза Минэкономразвития, в регионе прогнозируется наиболее высокие темпы роста ВРП среди регионов ЦФО в перспективе до 2024 г.Основные регионы, откуда прибывают в регион: высок обратный миграционный поток из регионов-выбытия - Москвы и Московской области, Липецкой и Белгородской области. Возвращается как молодежь, которая получила высшее образование, так люди среднего возраста, уехавшие на заработки в эти регионы. Также в регион приезжают из других, в основном близлежащих, регионов ЦФО с более низким уровнем доходов – Тамбовская область и других.В прогнозе межрегиональная миграция будет нарастать с регионами, имеющими более высокий доход. Чем выше поток выбытия из Воронежской области в регион РФ (Москва, Московская область, Липецкая, Белгородская области и др.), тем выше и поток прибытия из данного региона.