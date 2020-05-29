Население Ивановской области: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года

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29 мая 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

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Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов в разрезе Ивановской области до 2024 года. Область по численности населения занимает 53 место среди регионов РФ.



Экспертное резюме:

Прогнозируется дальнейшее ежегодное сокращение численности населения региона . Темпы сокращения будут увеличиваться, но не столь значительно как в других регионах ЦФО с 10,3 тыс. чел. в 2020 г. до 10,6 тыс. чел. в 2024 г.





Основная причина сокращения численности населения региона – отрицательный естественный прирост , который будет нарастать ежегодно с 8,3 тыс. чел в 2020 г. до 8,7 тыс. чел. в 2024 г.Сдерживающим фактором в сокращении численности будет положительный прирост от международной миграции . Но прирост будет колебаться около 700 тыс. чел. в год, что даже не перекроет отрицательный прирост от межрегиональной миграции (до 2,8 тыс. чел. в год).





Регион является донором населения для других регионов РФ, преимущественно ЦФО из-за низкого уровня доходов в регионе (57 место в РФ и предпоследнее в ЦФО).





Регион занимает 3 место по разнице численности женщин и мужчин . В перспективе разница полов в регионе не изменится из-за равномерного выбытия из региона обоих полов.





На фоне сокращения численности населения региона из-за естественной убыли и высокого выбытия из региона молодого населения, а также по причине проживания в регионе более возрастного населения (75 место по среднему возрасту в РФ), произойдет падение численности населения трудоспособного возраста на 4 тыс. чел., несмотря на повышение пенсионного возраста.







Прогнозируется, что из Ивановской области будет выбывать больше жителей, чем прибывать. Отрицательный внутренний миграционный прирост составит 2,7-2,8 тыс.



Основная причина выбытия населения – низкий уровень доходов населения. По данным прогноза Минэкономразвития, в регионе прогнозируется темпы роста промышленного производства ниже средних показателей ЦФО.



81% выбывающих из региона остаются в ЦФО. 7% выбывают в СЗФО, 5% - в ПФО, далее следуют - ЮФО и УФО – 3,1% и 1,4% соответственно.



Основные регионы выбытия – это близлежайшие регионы ЦФО (Владимирская, Ярославская области и др.) и ПФО (Нижегородская область и др.), а также регионы с высоким доходом - Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Будет нарастать выбытие в регионы с более высоким доходом, при этом Санкт-Петербург и Москва постепенно будут уступать по количеству выбывших Ленинградской и Московской областям, где уровень дохода постепенно будет сравниваться с городами, а доступность «дешевого» жилья будет выше.







В Ивановской области наиболее низкий уровень дохода населения среди регионов ЦФО, ниже только в Костромской области, поэтому регион мало привлекателен для прибытия в него жителей других регионов ЦФО.



Основные регионы, откуда прибывают в регион: высок обратный миграционный поток из регионов-выбытия - Москвы и Московской области, г.Санкт-Петербург, Владимирской и Ярославской областей. Возвращается как молодежь, которая получила высшее образование, так люди среднего возраста, уехавшие на заработки в эти регионы.



В прогнозе межрегиональная миграция будет нарастать с регионами, имеющими более высокий доход. Чем выше поток выбытия из Ивановской области в регион РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург и др.), тем выше и поток прибытия из данного региона.





Экспертная оценка и прогноз демографической ситуации во Владимирской области.



Как изменяется демографическая ситуация в целом по России можно прочитать по ссылке.





