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Население Владимирской области: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года

Экспертная оценка и прогноз демографической ситуации во Владимирской области

, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]

Население Владимирской области: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года
фото: соцсети

Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов в разрезе Владимирской области до 2024 года. Область по численности населения занимает 34 место среди регионов РФ. 

Экспертное резюме:  

  • Владимирская область по численности населения занимает 34 место среди регионов РФ.Прогнозируется дальнейшее ежегодное сокращение численности населения региона. Темпы сокращения ежегодно будут расти с 12 тыс. чел. в 2020 г. до 13,5 тыс. чел. в 2024 г.

  • Основная причина сокращения численности населения региона – отрицательный естественный прирост, который будет нарастать ежегодно с 6,5 тыс. чел в 2020 г. до 8,7 тыс. чел. в 2024 г. Сдерживающим фактором в сокращении численности будет положительный прирост от международной миграции. Основной приток в регион наблюдался из соседней Украины и Таджикистана. Количество прибывающих из Украины сократится, но из стран Азии останется на прежнем уровне.

  • Усиливать тренд будет выбытие населения из региона в другие регионы РФ. Высокий отрицательный миграционный прирост останется в перспективе вплоть до 2024 г. из-за низкого уровня дохода населения (54 место в РФ).

  • Регион занимает 7 место по разнице в численности женщин и мужчин, пропорции сохранятся вплоть до 2024 г. в связи с равными выбытием из региона мужчин и женщин.

  • На фоне сокращения численности населения региона, а также по причине проживания в регионе более возрастного населения (77 место по среднему возрасту в РФ), произойдет уменьшение населения трудоспособного возраста на 7 тыс. чел., несмотря на повышение пенсионного возраста.



Прогнозируется, что из Владимирской области будет выбывать больше жителей, чем прибывать.  Выбытие из региона будет ежегодно увеличиваться, поэтому отрицательный прирост будет нарастать с 3 тыс. чел в 2020 г. и до 3,2 тыс. чел. в 2024 г.


Основная причина выбытия – низкий уровень доходов населения в регионе. По данным прогноза Минэкономразвития, в регионе прогнозируется самые низкие темпы роста промышленного производства.
83% выбывающих из региона остаются в ЦФО. 7% выбывают в ПФО, 4% - в СЗФО, далее следуют - ЮФО и УФО - 2,6% и 1,3% соответственно.


Основные регионы выбытия – это близлежайшие регионы ЦФО (Ивановская область и др.) и ПФО (Нижегородская область и др.), а также регионы с высоким доходом - Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Будет нарастать выбытие в регионы с более высоким доходом, при этом Санкт-Петербург и Москва постепенно будут уступать по количеству выбывших Ленинградской и Московской областям, где уровень дохода постепенно будет сравниваться с городами, а доступность «дешевого» жилья будет выше.

Владимирская область привлекательна не только для граждан бывших советских республик, но и для российских жителей соседних регионов.


Основные регионы, откуда прибывают в регион: высок обратный миграционный поток из регионов-выбытия - Москвы и Московской области, г.Санкт-Петербург, Нижегородской и Ивановской областей. Возвращается как молодежь, которая получила высшее образование, так люди среднего возраста, уехавшие на заработки в эти регионы.


В прогнозе межрегиональная миграция будет нарастать с регионами, имеющими более высокий доход. Чем выше поток выбытия из Владимирской области в регион РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург и др.), тем выше и поток прибытия из данного региона.

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АОл

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