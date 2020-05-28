Население Брянской области: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года

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28 мая 2020, 13:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов в разрезе Брянской области до 2024 года. Область по численности населения занимает 42 место среди регионов РФ.



Экспертное резюме:

Прогнозируется дальнейшее ежегодное сокращение численности населения региона . Темпы сокращения будут увеличиваться с 9 тыс. чел. в 2020 г. до 10 тыс. чел. в 2024 г. Основная причина сокращения численности населения региона – отрицательный естественный прирост, который будет нарастать ежегодно с 7 тыс. чел в 2020 г. до 8,4 тыс. чел. в 2024 г. В регионе неблагоприятная экологическая ситуация, один из самых зараженных регионов РФ в результате чернобыльской аварии на АЭС.

Сдерживать сокращение численности населения будет невысокий прирост от внешней миграции. Ранее основной приток населения в регион был из Украины. В перспективе он значительно сократится, но вырастет выбытие в европейские страны с более высоким уровнем дохода и уровнем жизни. Близость границы и низкий уровень дохода в регионе (38 место среди регионов РФ) будут усиливать тренд, поэтому к 2024 г. прирост будет минимален.

Усиливать тренд по сокращению численности будет выбытие из региона населения в другие регионы РФ: 2,2-2,3 тыс. чел. в год .

Регион занимает 15 место по разнице численности женщин и мужчин. Но к 2024 г. гендерная разница увеличится из-за более высокого выбытия из региона мужчин.

На фоне сокращения численности населения региона, а также по причине проживания в регионе более возрастного населения (64 место по среднему возрасту в РФ), произойдет уменьшение численности населения трудоспособного возраста на 6 тыс. чел., несмотря на повышение пенсионного возраста .

Прогнозируется, что из Брянской области будет выбывать больше жителей, чем прибывать.

Прогнозируется, что 2020-2024 г. отрицательный прирост составит 2,2-2,3 тыс. чел. в год.



Основные причины выбытия – неблагоприятная экологическая ситуация в регионе, а также невысокий уровень доходов населения по сравнению с другими регионами ЦФО.



87% выбывающих из региона остаются в ЦФО. 6% выбывают в СЗФО, 2% - в ЮФО, далее следуют - ПФО и УФО - 1,6% и 1,3% соответственно.



Основные регионы выбытия – это близлежайшие регионы ЦФО (Смоленская, Калужская и Орловская области), а также регионы с высоким доходом - Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область.



Будет нарастать выбытие в регионы с более высоким доходом, при этом Санкт-Петербург и Москва постепенно будут уступать по количеству выбывших Ленинградской и Московской областям, где уровень дохода постепенно будет сравниваться с городами, а доступность «дешевого» жилья будет выше.



Брянская область привлекательна не только для граждан бывших советских республик, но и для российских жителей соседних регионов.



Основные регионы, откуда прибывают в регион: высок обратный миграционный поток из регионов-выбытия - Москвы и Московской области, г.Санкт-Петербург. Возвращается как молодежь, которая получила высшее образование, так люди среднего возраста, уехавшие на заработки в эти регионы.



По данным Минэкономразвития, в регионе прогнозируются средние темпы прироста ВРП по ЦФО, поэтому он будет привлекателен для регионов ЦФО с более низким уровнем дохода: Смоленская и Орловская области.



В прогнозе межрегиональная миграция будет нарастать с регионами, имеющими более высокий доход. Чем выше поток выбытия из Брянской области в регион РФ (Москва, Московская область, СанктПетербург и др.), тем выше и поток прибытия из данного региона.







Экспертная оценка и прогноз демографической ситуации в Белгородской области

Как изменяется демографическая ситуация в целом по России можно прочитать по ссылке