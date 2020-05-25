Население Белгородской области: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года

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25 мая 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

Соцсети

Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов в разрезе Белгородской области до 2024 года.



Экспертное резюме:



Белгородская область по численности населения занимает 29 место среди регионов РФ. Прогнозируется дальнейшее ежегодное сокращение численности населения региона. Темпы сокращения ежегодно будут увеличиваться с 5 тыс. чел. в 2020 г. до 8 тыс. чел. в 2024 г.

Основная причина сокращения численности населения региона – отрицательный естественный прирост, который будет нарастать ежегодно с 6,5 тыс. чел в 2020 г. до 8,7 чел. тыс. в 2024 г.







Сдерживающим фактором в сокращении численности населения будет положительный прирост от международной миграции. Основной приток в регион наблюдался из соседней Украины. Однако, уже 2019 года количество приезжающих значительно сократится. При этом регион останется привлекательным для миграции как граждан Украины, так и граждан Казахстана, Узбекистана и Республики Молдова в связи с достаточно высоким уровнем дохода по сравнению с другими регионами.

Регион занимает 31 место по разнице численности женщин и мужчин. В прогнозе гендерная разница сократится на фоне роста продолжительности жизни мужчин.

Несмотря на сокращение численности населения региона, уменьшение численности населения трудоспособного возраста не произойдет из-за повышения пенсионного возраста. К 2024 году его доля увеличится на 1,8% и будет больше на 10 тыс. чел.







Внутренний миграционный прирост в Белгородской области преимущественно отрицательный, за исключением 2018 года.



Прогнозируется, что 2020-2024 г. его величина будет составлять минус 100 чел. в год.

Основная причина выбытия из региона – переезд в регионы с более высоким уровнем дохода населения.



79% выбывающих из региона остаются в ЦФО. 7% выбывают в СЗФО, 4% - в ЮФО, далее следуют - УФО и ДФО – 3,1% и 2,6% соответственно.



Основные регионы выбытия – это близлежайшие регионы ЦФО (Воронежская и Курская области), а также регионы с высоким доходом - Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Будет нарастать выбытие в регионы с более высоким доходом, при этом Санкт-Петербург и Москва постепенно будут уступать по количеству выбывших Ленинградской и Московской областям, где уровень дохода постепенно будет сравниваться с городами, а доступность «дешевого» жилья будет выше.









Белгородская область привлекательна не только для граждан бывших советских республик, но и для российских жителей соседних регионов. Высокое миграционное выбытие из региона компенсируется прибытием из близлежащих регионов - Курской и Воронежской области, где доходы населения ниже.

По данным Минэкономразвития, в регионе прогнозируются высокие темпы прироста ВРП (валовой региональный продукт), что будет сдерживать отток населения из региона. Однако, будет увеличиваться безработица.



Основные регионы, откуда прибывают в регион:



высок обратный миграционный поток из регионов-выбытия - Москвы и Московской области. Возвращается как молодежь, которая получила высшее образование, так люди среднего возраста, уехавшие на заработки в Москву и область.



Регион привлекателен для внутрироссийской миграции из регионов Крайнего Севера в связи с более теплым климатом и достаточно высоким уровнем дохода населения в регионе по сравнению с другими региона (22 место по уровню дохода в РФ).



В прогнозе межрегиональная миграция будет нарастать с регионами, имеющими более высокий доход. Чем выше поток выбытия из Белгородской области в регион РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург и др.), тем выше и поток прибытия из данного региона.



Как изменяется демографическая ситуация в целом по России можно прочитать по ссылке.





