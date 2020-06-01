Коронавирус 1 июня: какие осложнения есть при COVID-19 и что может уберечь от заражения инфекцией лучше, чем маска

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июня 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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К утру 1 июня в мире коронавирус диагностирован у 6 271 148 человек. Погибли 375 664 зараженных, выздоровели 2 852 156. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.





Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин рассказал, какие осложнения может вызвать коронавирус. «… по статистике госпитализированных в Ухане, то у 42 процентов больных наблюдалось наличие сепсиса, у 36 процентов – дыхательная недостаточность, у 12 процентов – сердечная недостаточность, у семи процентов – нарушение свёртываемости крови. Также мы видим, что при этой инфекции часто возникают нарушения работы желудочно-кишечного тракта, в частности диарея, нарушается работа почек, печени, мозга, периферической нервной системы, кровеносных сосудов, микроциркуляции. Отмечаются кожные проявления», – сказал он.





«… по статистике госпитализированных в Ухане, то у 42 процентов больных наблюдалось наличие сепсиса, у 36 процентов – дыхательная недостаточность, у 12 процентов – сердечная недостаточность, у семи процентов – нарушение свёртываемости крови. Также мы видим, что при этой инфекции часто возникают нарушения работы желудочно-кишечного тракта, в частности диарея, нарушается работа почек, печени, мозга, периферической нервной системы, кровеносных сосудов, микроциркуляции. Отмечаются кожные проявления», – сказал он. Роспотребнадзор заявил, что изучит возможность заражения коронавирусной инфекцией от кошек. Глава ведомства Анна Попова в интервью каналу «Россия 24» сказала, что ей известны несколько случаев заражения животных, но пока неизвестно, как питомцы заразились вирусом. По словам эксперта, первые китайские исследования свидетельствовали о том, что заразиться от домашних животных нельзя. Попова заявила, что этот вопрос надо изучить.





Глава ведомства Анна Попова в интервью каналу «Россия 24» сказала, что ей известны несколько случаев заражения животных, но пока неизвестно, как питомцы заразились вирусом. По словам эксперта, первые китайские исследования свидетельствовали о том, что заразиться от домашних животных нельзя. Попова заявила, что этот вопрос надо изучить. Вирусолог Анатолий Альштейн объяснил, почему в мире снизилась смертность от COVID -19. Эксперт рассказал, что летальность за последнее время снизилась примерно на 1,5 процента. Это объясняется тем, что с течением времени начали распространяться те штаммы коронавируса, которые провоцируют более легкое течение болезни. «Это также значит, что и в России распространяются более легкие штаммы», – сказал профессор. Он добавил, что при размножении вирус меняется и ослабевает.





Эксперт рассказал, что летальность за последнее время снизилась примерно на 1,5 процента. Это объясняется тем, что с течением времени начали распространяться те штаммы коронавируса, которые провоцируют более легкое течение болезни. «Это также значит, что и в России распространяются более легкие штаммы», – сказал профессор. Он добавил, что при размножении вирус меняется и ослабевает. В Москве от коронавируса вылечили 101-летнюю пациентку.





Актриса Елена Воробей заразилась COVID -19. Об этом артистка сообщила в соцсетях. «Каких-то таких серьезных симптомов у меня не было, было легкое покашливание, какое-то такое очень глубокое, и, в общем, легкое недомогание», – сказала она. Актриса добавила, что ей предстоит компьютерная томография, которая покажет, есть ли пневмония.





Об этом артистка сообщила в соцсетях. «Каких-то таких серьезных симптомов у меня не было, было легкое покашливание, какое-то такое очень глубокое, и, в общем, легкое недомогание», – сказала она. Актриса добавила, что ей предстоит компьютерная томография, которая покажет, есть ли пневмония. Вирусолог Виктор Ларичев назвал средство защиты от коронавируса, которое эффективнее медицинских масок. Эксперт предположил, что строительные респираторы могут уберечь от заражения инфекцией лучше, чем маска, поскольку респираторы плотнее прилегают к лицу и не пропускают даже пыль, которая меньше, чем капли.