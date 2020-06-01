Коронавирус 1 июня: какие осложнения есть при COVID-19 и что может уберечь от заражения инфекцией лучше, чем маска

К утру 1 июня в мире коронавирус диагностирован у 6 271 148 человек. Погибли 375 664 зараженных, выздоровели 2 852 156. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.
- Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин рассказал, какие осложнения может вызвать коронавирус. «… по статистике госпитализированных в Ухане, то у 42 процентов больных наблюдалось наличие сепсиса, у 36 процентов – дыхательная недостаточность, у 12 процентов – сердечная недостаточность, у семи процентов – нарушение свёртываемости крови. Также мы видим, что при этой инфекции часто возникают нарушения работы желудочно-кишечного тракта, в частности диарея, нарушается работа почек, печени, мозга, периферической нервной системы, кровеносных сосудов, микроциркуляции. Отмечаются кожные проявления», – сказал он.
- Роспотребнадзор заявил, что изучит возможность заражения коронавирусной инфекцией от кошек. Глава ведомства Анна Попова в интервью каналу «Россия 24» сказала, что ей известны несколько случаев заражения животных, но пока неизвестно, как питомцы заразились вирусом. По словам эксперта, первые китайские исследования свидетельствовали о том, что заразиться от домашних животных нельзя. Попова заявила, что этот вопрос надо изучить.
- Вирусолог Анатолий Альштейн объяснил, почему в мире снизилась смертность от COVID-19. Эксперт рассказал, что летальность за последнее время снизилась примерно на 1,5 процента. Это объясняется тем, что с течением времени начали распространяться те штаммы коронавируса, которые провоцируют более легкое течение болезни. «Это также значит, что и в России распространяются более легкие штаммы», – сказал профессор. Он добавил, что при размножении вирус меняется и ослабевает.
- В Москве от коронавируса вылечили 101-летнюю пациентку.
- Актриса Елена Воробей заразилась COVID-19. Об этом артистка сообщила в соцсетях. «Каких-то таких серьезных симптомов у меня не было, было легкое покашливание, какое-то такое очень глубокое, и, в общем, легкое недомогание», – сказала она. Актриса добавила, что ей предстоит компьютерная томография, которая покажет, есть ли пневмония.
- Вирусолог Виктор Ларичев назвал средство защиты от коронавируса, которое эффективнее медицинских масок. Эксперт предположил, что строительные респираторы могут уберечь от заражения инфекцией лучше, чем маска, поскольку респираторы плотнее прилегают к лицу и не пропускают даже пыль, которая меньше, чем капли.