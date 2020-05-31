Вирусолог объяснил, почему в мире снизилась смертность от COVID-19

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31 мая 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Вирусолог Анатолий Альштейн заявил, что, несмотря на рост числа зараженных коронавирусом в мире, уровень смертности начал постепенно снижаться. Специалист объяснил, почему так происходит.

Эксперт рассказал, что летальность за последнее время снизилась примерно на 1,5 процента. Это объясняется тем, что с течением времени начали распространяться те штаммы коронавируса, которые провоцируют более легкое течение болезни.

«Это также значит, что и в России распространяются более легкие штаммы», - сказал профессор. Он добавил, что при размножении вирус меняется и ослабевает.