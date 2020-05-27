Вирусолог: не нужно спешить с отменой карантина в столице

Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн считает, что показатель ежедневно выявляемых случаев заражения пока ещё недостаточно мал, чтобы можно было отказаться от режима самоизоляции.
«Я думаю, что торопиться с отменой всех мер ни в коем случае не надо. Нужно всё это делать осторожно и постепенно. И, конечно, пока в городе будут обнаруживаться тысячи заражённых, надо тщательно проводить противоэпидемические мероприятия и беречься», - добавил он.
О том, когда будет разумно переходить от одного этапа к другому, вирусолог посчитал нужным не рассуждать.