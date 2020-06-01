Ученый перечислил осложения при коронавирусе: «Осложнений действительно много»

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1 июня 2020, 08:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

фото: медик, pixabay.com

Профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин рассказал, какие осложнения может вызвать новая коронавирусная инфекция.

«… по статистике госпитализированных в Ухане, то у 42 процентов больных наблюдалось наличие сепсиса, у 36 процентов - дыхательная недостаточность, у 12 процентов - сердечная недостаточность, у семи процентов - нарушение свёртываемости крови. Также мы видим, что при этой инфекции часто возникают нарушения работы желудочно-кишечного тракта, в частности диарея, нарушается работа почек, печени, мозга, периферической нервной системы, кровеносных сосудов, микроциркуляции. Отмечаются кожные проявления», - высказал он.

Демин отметил, что при бессимптомном течении заболевания зафиксированы изменения в функционировании иммунной системы, печени, почек и других органов. Он добавил, что «осложнений действительно много» и сейчас перед медиками стоит задача разработать систему по реабилитации людей, которые перенесли это заболевание.

Ранее Демин назвал еще одну категорию людей, которая имеет повышенный риск заразиться COVID-19.