Эксперт назвал новую группу риска для коронавируса

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1 июня 2020, 08:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Фото: машина скорой помощи, Bai Xueqi/globallookpress.com

Профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин назвал еще одну категорию людей, которая имеет повышенный риск заразиться новой коронавирусной инфекцией.

«Вредные привычки приводят к тому, что человек ослабевает и вероятность, что он получит тяжёлые осложнения, будет больше. Нет никаких подтверждений о защитной роли алкоголя, есть только отягощающая… Природа так предусмотрела, что у нас все органы и функции имеют определённый запас прочности, функциональный резерв. У многих курящих людей эти резервы исчерпаны ещё до встречи с инфекцией. Поэтому курящих и пьющих людей наряду с хроническими больными и людьми пожилого возраста можно отнести к группе риска по коронавирусу», - пояснил он.

Демин отметил, что в начале пандемии компании стали активно рекламировать сигареты и алкоголь как некое спасение от коронавируса, хотя все совсем наоборот.

Ранее профессор РАН назвал особенности течения заболевания новой коронавирусной инфекцией у пожилых людей, а также объяснил, чего нельзя делать при ее лечении.