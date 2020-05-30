Иммуномодуляторы не защитят пожилых людей от заражения коронавиусом, считает профессор РАН

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30 мая 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

фото: прогулка, pixabay.com

Профессор РАН Кирилл Зыков назвал особенности течения заболевания новой коронавирусной инфекцией у пожилых людей. По его словам, риск заражения этой категории людей не совсем в том, что у них снижена иммунная защита организма.

«Многие делают ошибку, говоря о том, что у этих пациентов просто снижена иммунная защита, поэтому им надо её стимулировать, чтобы они не заболели. Просто так принимать какие-либо препараты, стимулирующие иммунный ответ, особенно пожилым, я бы не советовал. Потому что механизм действия коронавируса достаточно сложен, так как он связан с тем, что наиболее фатальное повреждение организму наносит его собственная защитная система, которая чрезмерно активно функционирует на фоне заражения этим вирусом», - прояснил он.

Зыков отметил, что у пожилых пациентов на фоне коронавируса развивается «цитокиновый шторм», т.к. у них не срабатывают механизмы ограничения воспалительного ответа.

Ранее Кирилл Зыков объяснил, чего нельзя делать при лечении коронавируса.