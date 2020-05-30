Профессор РАН объяснил, чего нельзя делать при лечении коронавируса

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30 мая 2020, 08:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

фото: человек в респираторе, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Профессор РАН Кирилл Зыков дал основные рекомендации при лечении новой коронавирусной инфекции. По его словам, из-за появившегося заболевания люди начинают впадать в крайности.

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«Первая рекомендация — не заниматься самолечением. Ни на одном из этапов лечения. И не надо впадать в две крайности: первая — что коронавируса не существует, и вторая — мы все переболеем, кто выживет, тот выживет. Обе точки зрения неправильные», - высказал он.

Зыков отметил, что не может назвать «какие-то специфические дополнительные фармакологические мероприятия», которым могут следовать пациенты. Однако эксперт добавил, что без назначения врача принимать медикаменты нельзя из-за непредсказуемых побочных эффектов. Такое же мнение он выразил в отношении противомалярийных препаратов.

«Есть препараты, которые нам могут позволить снизить цитокиновый шторм, они существуют. Но как любая медаль, эти лекарства имеют две стороны. Плюс от них — мы снижаем воспалительный ответ, минус — этот воспалительный ответ защищает человека от других инфекций, в том числе бактериальных … Каждый из них имеет побочные эффекты и каждый может назначаться только с решения врачебной комиссии», - пояснил он.