Вирусолог назвал средство защиты от COVID-19, которое эффективнее масок

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31 мая 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Респиратор. Фото: pixabay.com

Вирусолог Виктор Ларичев рассказал, что может уберечь от заражения коронавирусной инфекцией лучше, чем медицинская маска. Специалист отметил, что вирус содержится в каплях, которые вылетают при разговоре, чихании или кашле.

Ларичев предположил, что строительные респираторы могут оказаться лучшим средством защиты, поскольку они плотнее прилегают к лицу и не пропускают даже пыль, которая меньше, чем капли.

«Строительные респираторы — они как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли. Медицинская маска пыль не будет задерживать, а вот респиратор будет задерживать», - считает он.