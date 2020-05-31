Вирусолог назвал средство защиты от COVID-19, которое эффективнее масок

Вирусолог Виктор Ларичев рассказал, что может уберечь от заражения коронавирусной инфекцией лучше, чем медицинская маска. Специалист отметил, что вирус содержится в каплях, которые вылетают при разговоре, чихании или кашле.
Ларичев предположил, что строительные респираторы могут оказаться лучшим средством защиты, поскольку они плотнее прилегают к лицу и не пропускают даже пыль, которая меньше, чем капли.
«Строительные респираторы — они как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что они специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, пыль, которая меньше, чем капли. Медицинская маска пыль не будет задерживать, а вот респиратор будет задерживать», - считает он.