Дерматолог рассказала, как сохранить кожу здоровой при ношении перчаток и масок

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31 мая 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Средства дезинфекции. Фото: pixabay.com

Дерматолог Юлия Галлямова рассказала, как уберечь кожу рук и лица при постоянном ношении средств индивидуальной защиты. Она отметила, что неправильное использование масок, перчаток и санитайзеров может стать причиной кожных инфекций.

«Конечно, развитие вторичной инфекции под синтетическими тканями, перчатками возрастает, особенно, у людей, склонных к аллергии. Но не надо думать, что такая реакция разовьется обязательно у всех», - отметила врач.

Она рекомендовала чаще пользоваться кремами, соответствующими типу кожи, чтобы сохранить водно-липидный баланс. По словам специалиста, хорошим решением станет аптечный крем для раздраженной кожи.