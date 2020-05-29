Дерматолог объяснила, может ли быть аллергия на защитную маску

Аргументы Недели → Общество 13+

29 мая 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

Девушка в медицинской маске. Фото: pixabay.com

Ношение защитных масок стало обязательным, и у россиян появились вопросы относительно безопасности подобной защиты. В частности, многих интересует, может ли постоянное ношение маски стать причиной аллергии.

Дерматолог Лариса Алексеева рассказала, что средства индивидуальной защиты не могут стать причиной аллергических реакций, если они подобраны правильно.

«Если человек правильно носит одноразовые сертифицированные маски из аптеки и не более двух часов, то ничего не будет – никаких аллергических реакций. Эти маски специально сделаны из такого материала, который является гипоаллергенным», - заявила специалист.

Она добавила, что если у человека есть аллергия, то она проявится в любом случае, вне зависимости от ношения защитной маски, передает Радио Sputnik.