Как ношение маски повлияет на занятие спортом

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29 мая 2020, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]

Респиратор. Фото: pixabay.com

В некоторых регионах страны власти разрешили россиянам заниматься спортом на улице. При этом ношение защитных масок остается обязательным. Как это скажется на здоровье, объяснила врач спортивной медицины Наталья Лабзова.

Эксперт отметила, что интенсивные тренировки в защитной маске могут не просто не принести пользу, а даже пойти во вред. Кроме того, из-за нехватки кислорода эффективность занятий снижается, передает Мир24.

«Большая разница в занятиях в маске и без, потому что маска ограничивает поступление свежего воздуха, соответственно, человек занимается в состоянии, когда у него больше углекислого газа в легких, это состояние называется гипоксия, либо гиперкапния», - рассказала Лабзова.