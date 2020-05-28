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С 1 июня в Москве разрешат прогулки и спорт на свежем воздухе

, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

С 1 июня в Москве разрешат прогулки и спорт на свежем воздухе
Прогулки на свежем воздухе, фото соцсети

Большинство городских парков будет открыто с 1 июня. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

«Пока еще рано полностью отменять самоизоляцию, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе. С понедельника жители города могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. За небольшими исключениями для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории. Разумеется, рост числа людей на улицах может увеличить риск инфицирования. Поэтому мы установили определенные правила совершения прогулок, а сам «прогулочный режим» вводится в порядке эксперимента - на две недели, с 1 по 14 июня 2020 года», - написал мэр.

Он пояснил, что на прогулку могут выходить практически все жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

«По-прежнему запрещается выходить из дома гражданам, болеющим COVID-19, с подозрением на коронавирусную инфекцию, имеющим признаки ОРВИ и совместно проживающим с ними лицам; гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача (например, после возвращения из-за границы)», - добавил мэр.

ГБ

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