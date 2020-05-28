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В Новосибирской области продлили ограничения до конца июня

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Новосибирской области продлили ограничения до конца июня
фото: служба дезинфекции, pixabay.com

Власти Новосибирской области со ссылкой на постановление губернатора Андрея Травникова сообщили о продлении введенных из-за вспышки новой коронавирусной инфекции ограничений. Отмечается, что в регионе запрещено проведение массовых мероприятий и работа ресторанов и кафе.

«Постановление обобщает меры по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации, которые необходимо принять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в период противодействия коронавирусу. Срок их действия установлен по 30 июня 2020 года», - говорится в соответствующем документе.

Кроме того, до 30 июня продолжают оставаться закрытыми торгово-развлекательные центры, за исключением расположенных в них аптек и продуктовых магазинов, фитнес-центры, спортивные клубы, массажные салоны, солярии, а также продолжает действовать масочный режим и самоизоляция для граждан старше 65 лет или с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что на территории Москвы  разрешены прогулки и занятия спортом, но по определённому графику. При этом в некоторых случаях понадобится цифровой пропуск, а также были перечислены категории лиц, которым по-прежнему запрещено выходить на улицу.

БА

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