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В Москве объяснили, как будут контролировать соблюдение правил прогулок

, 23:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве объяснили, как будут контролировать соблюдение правил прогулок
фото: человек в маске, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как будет проводиться контроль за соблюдением правил «прогулочного режима» в столице. С 1 июня местным жителям разрешены прогулки в парках и занятия спортом на свежем воздухе.

«Соблюдение правил прогулки будет выборочно контролироваться сотрудниками полиции и административно-технической инспекции», - говорится в соответствующем указе.

Кроме того, носить средства индивидуальной защиты, в том числе маски и перчатки, во время выхода из дома необходимо. 

Ранее сообщалось, что на территории Москвы  разрешены прогулки и занятия спортом, но по определённому графику. При этом некоторых случаях понадобится цифровой пропуск, а также были перечислены категории лиц, которым по-прежнему запрещено выходить на улицу.

БА
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