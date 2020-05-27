В Москве объяснили, как будут контролировать соблюдение правил прогулок

Аргументы Недели → Общество 13+

27 мая 2020, 23:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: человек в маске, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, как будет проводиться контроль за соблюдением правил «прогулочного режима» в столице. С 1 июня местным жителям разрешены прогулки в парках и занятия спортом на свежем воздухе.

«Соблюдение правил прогулки будет выборочно контролироваться сотрудниками полиции и административно-технической инспекции», - говорится в соответствующем указе.

Кроме того, носить средства индивидуальной защиты, в том числе маски и перчатки, во время выхода из дома необходимо.

Ранее сообщалось, что на территории Москвы разрешены прогулки и занятия спортом, но по определённому графику. При этом некоторых случаях понадобится цифровой пропуск, а также были перечислены категории лиц, которым по-прежнему запрещено выходить на улицу.