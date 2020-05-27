Абитуриентам для поступления в вуз онлайн в этом году необходима электронная подпись

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27 мая 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 абитуриентам при подаче через Интернет документов для поступления в высшие учебные заведения необходимо заранее получить электронную подпись.

В этом году в Минобрнауки РФ предупредили, что документы на поступление в вузы будут приниматься дистанционно.

Сертификат электронной подписи можно оформить в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров.

В Федеральной кадастровой палате России уточнили, что эти центры включены в соответствующий перечень министерства.

Получить электронную подпись может любой гражданин старше 14 лет. Для получения сертификата подписи необходимы оригиналы паспорта, СНИЛС и ИНН гражданина.

Применение электронной подписи важно сейчас при сложившейся эпидемиологической обстановке из-за COVID-19. При наличии электронной подписи у абитуриента увеличатся возможности при выборе вуза и упрощается х взаимодействие с приемными комиссиями.

Так выпускник из региона имеет возможность подать документы в вуз в Москву и Петербурга, не выезжая из своего населенного пункта.

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