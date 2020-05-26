В Минпросвещения рассказали, как будут выдаваться золотые медали и аттестаты с отличием

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26 мая 2020, 22:10 [ «Аргументы Недели» ]

медаль, аттестат, фото: инстаграм Минпросвещения РФ

В министерстве просвещения РФ приняли решение о выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании без учета экзаменационных отметок.

То же самое касается и выдачи аттестатов с отличием, сообщается на странице ведомства в Инстаграм.

В частности, медаль «За особые успехи в учении», которую вручают одновременно с аттестатом с отличием, будет вручена всем выпускникам 11-х классов, у которых в аттестате все пятерки. При этом неважно, какой результат ЕГЭ будет у выпускника по русскому языку и математике, тем более что единый госэкзамен будет проходить как экзамен для приёма вузы.

В ведомстве напомнили, что оценка в аттестат о среднем общем образовании выставляется как среднее арифметическое шести отметок – полугодовых и годовых – за 10-й и 11-й классы по всем учебным предметам учебного плана.

Ранее министр просвещения РФ выступил против платного обучения в школе.