В Минпросвещения рассказали, как будут выдаваться золотые медали и аттестаты с отличием

В министерстве просвещения РФ приняли решение о выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании без учета экзаменационных отметок.
То же самое касается и выдачи аттестатов с отличием, сообщается на странице ведомства в Инстаграм.
В частности, медаль «За особые успехи в учении», которую вручают одновременно с аттестатом с отличием, будет вручена всем выпускникам 11-х классов, у которых в аттестате все пятерки. При этом неважно, какой результат ЕГЭ будет у выпускника по русскому языку и математике, тем более что единый госэкзамен будет проходить как экзамен для приёма вузы.
В ведомстве напомнили, что оценка в аттестат о среднем общем образовании выставляется как среднее арифметическое шести отметок – полугодовых и годовых – за 10-й и 11-й классы по всем учебным предметам учебного плана.
Ранее министр просвещения РФ выступил против платного обучения в школе.