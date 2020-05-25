Министр просвещения РФ выступил против платного обучения в школе

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25 мая 2020, 20:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Russian Government/via Globallookpress.com

Глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в рамках телевизионной программы сделал важное заявление. По словам министра, он является противником платного обучения в школе.

В ходе передачи "Познер" на Первом канале Сергей Кравцов подчеркнул, что его позиция по данному вопросу является принципиальной.

Министр просвещения Российской Федерации также уточнил, что, по его мнению, общее образование необходимо иметь абсолютно всем школьникам вне зависимости от достатка их семьи.

Ранее сегодня Сергей Кравцов назвал даты проведения пробного единого государственного экзамена в стране. ЕГЭ состоится 29 и 30 июня.