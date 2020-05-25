Министр просвещения: пробный ЕГЭ состоится 29 и 30 июня

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25 мая 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ЕГЭ, Zamir Usmanov/Global Look Press

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов вечером в понедельник, 25 мая, назвал даты проведения пробного единого государственного экзамена в стране. ЕГЭ состоится 29 и 30 июня.

Кравцов уточнил, что пробные экзамены обязательно будут значиться в расписании ЕГЭ, и они будут указаны в нормативной базе как начало Единого государственного экзамена. Уточняется, что испытания по литературе для выпускников, географии и информатике будут проводиться 3 июля.

Кроме того, министр сообщил, что вторая волна ЕГЭ для всех желающих пройдет 3, 5, 7 и 8 июля.