В Минобрнауки назвали сроки зачисления абитуриентов в вузы в этом году

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24 мая 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

'экзамен, фото: pexels.com

В России зачисление в вузы должно в этом году состояться в августе. Заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев рассказал, что, как в обычное время, сначала зачисляются абитуриенты, у которых есть особые льготы, особые права, потом будут зачислены 80% абитуриентов и после зачисляются оставшиеся.

В интервью радиостанции "Комсомольская правда" замминистра отметил, что полное зачисление будет в августе. По словам Афанасьева, в случае благоприятной эпидемиологической ситуации абитуриенты смогут лично подать документы при поступлении. Замминистра отметил, что вузам планируется выделить около 30 тысяч бюджетных мест дополнительно.

Зачисление начнется после того, как выпускники школ, кто хочет и собирается поступать в вуз, сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ). ЕГЭ начнут сдавать с 29 июня. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по ситуации в сфере образования. Проведение ЕГЭ планируется начать с экзаменов по географии, литературе и информатике.