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Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня

, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня
ЕГЭ. Фото: kremlin.ru

29 июня станет датой начала проведения единого госэкзамена. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по ситуации в сфере образования.

По словам главы государства, все выпускники школ получат аттестаты без экзаменов, ЕГЭ будут сдавать лишь те, кто собирается поступать в вузы.

Путин отметил, что, несмотря на все проблемы, ЕГЭ за прошедшие годы стал «эффективным механизмом объективной оценки знаний».

Российский лидер также считает, что не менее 60% выпускников школ должны получить возможность учиться в вузах бесплатно.

Ранее сообщалось, что в России не станут упрощать задания для ЕГЭ.

ДВа

Общество

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