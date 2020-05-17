В России не станут упрощать задания для ЕГЭ

В России, несмотря на дистанционное обучение школьников и пандемию коронавируса, задания для Единого государственного экзамена упрощать не станут, заявила рукооводитель ФИПИ Оксана Решетникова.
Она объяснила, что подобное решение было принято из-за того, что результаты экзамена действительны в течение четырех лет. Из-за этого ни упрощать, ни ужесточать задания никто не станет.
Решетникова подчеркнула, что у выпускников остается достаточно времени для подготовки к экзамену. В помощь одиннадцатиклассникам запущены телеуроки, а также консультации, передает КП.
Ранее стало известно, что Единый государственный экзамен по базовой математике проводится в 2020 году не будет.