ЕГЭ по базовой математике отменили

Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова сообщила, что Единый государственный экзамен по базовой математике проводится в 2020 году не будет.
«Базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас работала для государственной итоговой аттестации, для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике», - высказала она в эфире радио «Комсомольская правда».
Ранее сообщалось, что ЕГЭ в этом году будут сдавать выпускники, которые планируют поступать в ВУЗы. Кроме того, сроки проведения госэзамена перенесены, а сдачу русского языка разделят на два дня.
Названы примерные сроки проведения ЕГЭ.