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ЕГЭ по базовой математике отменили

, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

ЕГЭ по базовой математике отменили
фото: циркуль, pixabay.com

Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова сообщила, что Единый государственный экзамен по базовой математике проводится в 2020 году не будет.

«Базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас работала для государственной итоговой аттестации, для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике», - высказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что ЕГЭ в этом году будут сдавать выпускники, которые планируют поступать в ВУЗы. Кроме того, сроки проведения госэзамена перенесены, а сдачу русского языка разделят на два дня.

Названы примерные сроки проведения ЕГЭ.

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