Названы сроки начала сдачи ЕГЭ

Аргументы Недели → Общество 13+

14 мая 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: тетрадь, pixabay.com

Рособрнадзор назвал дату, которая рассматривается в качестве одного из вариантов, проведения Единого государственного экзамена в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 14 мая.

«ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз … В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, рассадка участников ЕГЭ будет организована на расстоянии не менее 1,5 метров, а проведение госэкзамена по русскому языку разделят на два дня, чтобы избежать массового скопления людей.

Ранее в Минпросвещения объяснили слова о выборе количества предметов ЕГЭ.

13 мая были перечислены возможные даты проведения экзаменов в августе.