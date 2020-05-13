Названы возможные даты проведения ЕГЭ в России в 2020 году

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 19:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

экзамен, pixabay.com

Вечером в среду, 13 мая, стали известны возможные даты проведения Единого государственного экзамена в России в текущем году. Соответствующую информацию сегодня предоставили в Рособрнадзоре.

В письме за подписью врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева подчеркивается, что ЕГЭ может пройти в период с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа.

Уточняется, что традиционное проведение Единого государственного экзамена в июле не является целесообразным, так как могут сохраняться последствия текущей ситуации с COVID-19.