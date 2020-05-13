В этом году российские выпускники будут сдавать только два предмета в рамках ЕГЭ

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13 мая 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

ЕГЭ, Zamir Usmanov/Global Look Press

Днем в среду, 13 мая, замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил, что выпускники российских школ в этом году будут сдавать только два предмета в рамках Единого государственного экзамена.

Глушко подчеркнул, что ЕГЭ будет проводиться по единому расписанию для всей страны.

Уточняется, что те выпускники, которые намерены продолжать обучение в российских вузах, должны будут выбрать экзамены для поступления. Речь идет о двух испытаниях, которые одиннадцатикласснику необходимо выбрать, исходя из того, на какой факультет он поступает.