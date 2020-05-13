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ЕГЭ в России перенесли

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]

ЕГЭ в России перенесли
фото: экзамен, pixabay.com

Выпускники одиннадцатых классов не будут сдавать Единый государственный экзамен в 2020 году, если не планируют поступать в Высшее учебное заведение. Об этом в среду, 13 мая, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

«Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года», - пояснили в ведомстве.

Однако, что касается остальных абитуриентов для них сроки проведения ЕГЭ перенесли на более поздний срок, точная дата пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что школьникам могут разрешить поступать в ВУЗы без сдачи госэкзамена.

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