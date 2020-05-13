В России могут отменить ЕГЭ

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: terrnews.com

фото: экзамен, pixabay.com

В первом чтении Государственная Дума приняла специальный законопроект, направленный на поддержку старшеклассников. Об этом стало известно в среду, 13 мая.

Известно, что сроки проведения ЕГЭ в 2020 году несколько раз переносили, а теперь и вовсе российские власти хотят позволить абитуриентам поступать в ВУЗы без сдачи госэкзамена. Решение будет официально подтверждено, если законопроект получит поддержку во втором и третьем чтениях.

Отмечается, что правительство сможет приравнять результаты промежуточной аттестации к результатам ЕГЭ.

Ранее Единый государственный экзамен планировали перенести на август или сентябрь.