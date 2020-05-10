Мурашко рассказал, когда будет безопасно провести ЕГЭ

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10 мая 2020, 08:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что безопасно провести Единый государственный экзамен получится не ранее августа-сентября. Об этом он рассказал в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия».

Мурашко отметил, что надеяться на проведение ЕГЭ в июне не стоит, поскольку эпидемиологическая ситуация в стране не позволяет это сделать. «На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь», - заявил глава Минздрава.

Ранее предполагалось, что проведение ЕГЭ в России начнется 8 июня, однако в последствии стало понятно, что эта дата маловероятная.