В Совфеде отреагировали на предложение перенести ЕГЭ на август

Аргументы Недели → Общество 13+

8 мая 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова оценила предложение министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко перенести ЕГЭ на август.

Парламентарий подчеркнула, что при принятии подобных решений необходимо руководствоваться мнением экспертов. Гумерова отметила, что в первую очередь в этом вопросе стоит задумываться о здоровье детей. Она добавила, что рассматриваются все варианты.

«На сегодняшний день у нас определена дата Единого государственного экзамена начиная с 8 июня, и она была несколько сдвинута. Уже сейчас сделано заявление министра просвещения Сергея Кравцова о том, что после 12 мая будет приниматься решение о том, нужно ли далее сдвигать сроки ЕГЭ», - сказала Гумерова.