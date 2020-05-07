Депутат высказался о возможном переносе сроков сдачи ЕГЭ

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7 мая 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин объяснил, почему не нужно переносить сроки сдачи ЕГЭ и к чему может привести изменение дат выпускных экзаменов.

«Пока проведение экзаменов планируется начать 8 июня. Но я не исключаю, что после праздников, после 12 мая, возможно, это решение будет скорректировано», - заявил Смолин. Он отметил, что это будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса в стране.

Глава ведомства заявил, что если перенос учебного года и последующее уплотнение учебной программы не так страшен для вузов, то в школах этого лучше избежать. «Надо, чтобы не сместился учебный год в школе, надо, чтобы не потеряли каникулы дети, надо, чтобы педагоги не потеряли летний отпуск. Если ЕГЭ будет перенесен на июль или август, то эти возможности сохраняются», - передаёт его слова Радио Sputnik.