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В этом году для девятиклассников могут отменить ОГЭ

, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В этом году для девятиклассников могут отменить ОГЭ
Фото: pixabay.com

В России из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции для учащихся девятых классов могут отменить основной государственный экзамен, - заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения отметил, что окончательное решение еще не принято. В случае если ОГЭ в этом году действительно не состоится, что аттестация будет проведена по текущим оценкам.

«В отношении девятых классов принято решение, что итоговая аттестация состоится по двум предметам — русскому языку и математике. Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации… и аттестация пройдет по текущим оценкам», - сказал Кравцов.

АБ

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