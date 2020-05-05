В этом году для девятиклассников могут отменить ОГЭ

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5 мая 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В России из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции для учащихся девятых классов могут отменить основной государственный экзамен, - заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения отметил, что окончательное решение еще не принято. В случае если ОГЭ в этом году действительно не состоится, что аттестация будет проведена по текущим оценкам.

«В отношении девятых классов принято решение, что итоговая аттестация состоится по двум предметам — русскому языку и математике. Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации… и аттестация пройдет по текущим оценкам», - сказал Кравцов.