Министр Кравцов выразил надежду, что к новому учебному году школьники вернутся в классы

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5 мая 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия24

Фото: pixabay.com

Глава российского Минпросвещения Сергей Кравцов выразил надежду, что к началу нового учебного года появится возможность открыть школы. Ранее из-за пандемии коронавируса всех российских школьников перевели на онлайн-обучение.

«И как только позволит санэпидемситуация, надеемся, что с 1 сентября школа откроет свои двери и учащиеся сядут за парты», - заявил министр.

Он подчеркнул, что Россия не собирается отказываться от традиционного школьного обучения в пользу дистанционного. По словам Кравцова, министерство не допустит, чтобы школьники лишились возможности общаться друг с другом.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Украины русский язык сделали обязательным предметом.