В украинской школе сделали русский язык обязательным предметом

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4 мая 2020, 17:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Руководство одной из школ украинского города Кривой Рог решило изменить учебный план на грядущий год и сделать обязательным изучение русского языка для учащихся с 5 по 10 классы.

«В 90-й школе Кривого Рога на Днепропетровщине, на заседании педагогического совета, принимая учебный план на следующий год, решили сделать обязательным изучение русского языка для учеников 5-10 классов», - сообщила педагог школы Валентина Гребенюк.

Она отметила, что в 11 классе тоже можно изучать русский язык, но факультативно – как язык национальных меньшинств. Учитель добавила, что при утверждении плана на 2020-2021 учебный год руководство школы не советовалось с родителями учащихся.