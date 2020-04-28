За использование русского языка в официальном делопроизводстве Узбекистана грозит наказание

Аргументы Недели → В мире 13+

28 апреля 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Закон о языке в Узбекистане разделил государство на два противоборствующих лагеря. Министерство юстиции предложило наказание за использование негосударственного языка при ведении делопроизводства. Официальным языком в стране считается только узбекский, однако национальные меньшинства разговаривают на русском и других языках.



Узбекистан является многонациональной страной. Несмотря на сокращение русскоязычного населения, русский язык является вторым по популярности. В республике действует несколько российских вузов, на русском языке издаются газеты, ведётся теле- и радиовещание.



Авторы законопроекта доказывают, что снижение уважения к государственному языку негативно сказывается на суверенитете страны. Чтобы обязать все государственные ведомства вести делопроизводство на родном языке, требуется ввести наказание, считают парламентарии. Если законопроект будет одобрен, то должностные лица за использование русского и другого негосударственного языка будут оштрафованы как минимум на две базовых величины (порядка 44 долларов США).



Население Узбекистана считает, что такой закон дискриминирует общество. Многие национальные меньшинства за долгий период проживания в стране так и не смогли выучить государственный язык. Эксперты считают, что население страны, находящее в условиях самоизоляции и социального напряжения, может выплеснуть свой гнев в адрес авторов закона.



