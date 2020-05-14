В Минпросвещения объяснили слова о выборе предметов ЕГЭ

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14 мая 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: экзамен, pixabay.com

Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал слова своего заместителя Дмитрия Глушко о том, что теперь выпускники 11-х классов будут сдавать два предмета на ЕГЭ. Он отметил, что данное сообщение было неверно истолковано.

«Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления», - пояснил он.

Кравцов напомнил, что ВУЗы сами выбирают количество экзаменов, которые необходимы для поступления на ту или иную специальность. Кроме того, глава Минобрнауки Валерий Фальков объяснил, что университетам «принципиально важно» принять абитуриентов по результатам ЕГЭ и начать учебный год в сентябре.

В Минобрнауки идею о сокращении предметов госэкзамена не рассматривали, а также поддержали отмену обязательного экзамена по базовой математике.

Ранее говорилось о новых условиях проведения ЕГЭ и примерных сроках переноса сдачи экзаменов.