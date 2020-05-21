Рособрнадзором названы предварительные даты ЕГЭ по всем предметам

Аргументы Недели → Общество 13+

21 мая 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov/Global Look Press, ЕГЭ

Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) планируется начать 29 июня с экзаменов по географии, литературе и информатике, сообщила сегодня пресс-служба Рособрнадзора.

Далее, 2 и 3 июля 11-классники будут сдавать экзамен по русскому языку. 6 июля запланирована сдача профильной математики, 9 июля - по истории и физике, 13 июля - по обществознанию и химии, 16 июля - по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

29 июня станет датой начала проведения единого госэкзамена. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании по ситуации в сфере образования. По словам главы государства, все выпускники школ получат аттестаты без экзаменов, ЕГЭ будут сдавать лишь те, кто собирается поступать в вузы.