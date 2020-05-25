Рособрнадзор предоставил расписание ЕГЭ

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25 мая 2020, 21:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

экзамен, Gennadii Usoev/Russian Look

Вечером в понедельник, 25 мая, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала расписание ЕГЭ в 2020 году.

6 и 7 июля состоится самый массовый Единый государственный экзамен по русскому языку, 10 июля пройдет испытание по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. Что касается устной части экзамена по иностранным языкам, то она состоится 22 и 23 июля.

Резервные дни по всем предметам, кроме русского и иностранных языков, запланированы на 24 июля и на 25 июля – по всем учебным предметам.

Ранее сегодня глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 29 и 30 июня состоятся пробные ЕГЭ, которые пройдут без присутствия школьников. Их целью станет проверка соблюдения предписаний Роспотребнадзора. Он также сообщил, что 3 июля пройдут экзамены по литературе, географии и информатике.

Вторая волна ЕГЭ для желающих запланирована на 3, 5, 7 и 8 августа.