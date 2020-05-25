Малый бизнес Урала не может получить ни от кого поддержки

Аргументы Недели → Общество 13+

25 мая 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

Пандемия затронула все сферы жизнедеятельности человека. Практически во всех видах бизнеса произошло сокращение доходов, а некоторые предприятия и вовсе оказались на грани банкротства.



Индивидуальные предприниматели Урала не могут получить никакой помощи от государства. Многим бизнесменам предоставили кредитные каникулы, но не сказали, «как жить дальше». Деятельность компаний остановлена, при этом арендные и коммунальные платежи необходимо вносить в полном объёме. Губернатор не ведёт приём граждан.



Как пишет "Новая газета", Яна Пескарь из Екатеринбурга является основателем брендов «Суть». После введения режима самоизоляции бизнес Яны оказался под угрозой. Пришлось занимать деньги, чтобы расплачиваться с работниками студии. Многие заказчики не смогли оплатить проекты, в результате чего пришлось отказаться от аренды офиса. Сотрудники уволились, так как не могли сидеть без средств существования.



Чтобы остаться на плаву, предприниматели меняют профиль деятельности, пытаются участвовать в различных акциях. Получить обещанную поддержку от государства многие компании не могут, так как не вошли в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.



Бизнесмены затаились со своим делом, рисковать никто не хочет из-за отсутствия уверенности в завтрашнем дне.



