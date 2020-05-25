Предложения по объединению Архангельской области и НАО будут рассмотрены на парламентских слушаниях

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25 мая 2020, 17:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Архангельск, Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Прием предложений от жителей двух регионов по вопросу объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) продлили на неопределенный срок.

Такое решение приняли рабочие группы в двух регионах. Сообщается, что все поступившие предложения об объединении будут рассмотрены на парламентских слушаниях. По словам председателя рабочей группы в Поморье Виталия Фортыгина, предложений поступает много, поэтому обсуждение будет продолжено.

Фортыгин также отметил, что просьбы продлить прием заявок содержались в самих предложениях жителей. Что касается парламентских слушаний по вопросу объединения регионов, то дата пока не назначена.

Ранее врио главы Коми заявил, что власти республики не планируют присоединяться к Архангельской области и НАО.